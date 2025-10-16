https://ria.ru/20251016/privetstvie-2048599206.html
Король Марокко передал Путину приветствие
Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал приветствие короля Марокко Мухаммеда РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:21:00+03:00
2025-10-16T13:21:00+03:00
2025-10-16T13:32:00+03:00
