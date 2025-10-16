Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти американской актрисы Дайан Китон
Шоубиз
 
05:01 16.10.2025 (обновлено: 11:25 16.10.2025)
Названа причина смерти американской актрисы Дайан Китон
Названа причина смерти американской актрисы Дайан Китон - РИА Новости, 16.10.2025
Названа причина смерти американской актрисы Дайан Китон
Причиной смерти американской актрисы Дайан Китон стала пневмония, пишет журнал People. РИА Новости, 16.10.2025
вуди аллен (стюарт конигсберг)
Названа причина смерти американской актрисы Дайан Китон

People: причиной смерти американской актрисы Дайан Китон стала пневмония

© AP Photo / Invision / Mark Von HoldenДайан Китон
© AP Photo / Invision / Mark Von Holden
Дайан Китон. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Причиной смерти американской актрисы Дайан Китон стала пневмония, пишет журнал People.
О смерти актрисы стало известно 11 октября. Ей было 79 лет.
"В эксклюзивном заявлении для журнала People семья оскароносной актрисы подтвердила, что она умерла от пневмонии <…>, и выразила свою благодарность за оказанную поддержку", — говорится в публикации.
Китон получила известность в 1970-х благодаря роли в фильме "Крестный отец", а также участию в целом ряде кинокартин режиссера Вуди Аллена.
Помимо "Окара", Китон дважды получала премию "Золотой глобус" — за роль в "Энни Холл" и за "Любовь по правилам и без".
