Эксперт рассказала, как продлить себе праздники в ноябре

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россияне могут взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число, чтобы увеличить продолжительность отдыха на День народного единства (2-4 ноября), рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.