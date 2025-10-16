Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как продлить себе праздники в ноябре - РИА Новости, 16.10.2025
03:28 16.10.2025
Эксперт рассказала, как продлить себе праздники в ноябре
Эксперт рассказала, как продлить себе праздники в ноябре - РИА Новости, 16.10.2025
Эксперт рассказала, как продлить себе праздники в ноябре
Россияне могут взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число, чтобы увеличить продолжительность отдыха на День народного единства (2-4 ноября),... РИА Новости, 16.10.2025
общество
россия
юлия санина
работа.ру
общество, россия, юлия санина, работа.ру
Общество, Россия, Юлия Санина, Работа.ру
Эксперт рассказала, как продлить себе праздники в ноябре

Санина: россияне могут взять отпуск с 5 по 7 ноября чтобы продлить праздники

© РИА Новости / Виталий Аньков
Участники праздничных мероприятий во Владивостоке по случаю празднования Дня народного единства в России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Участники праздничных мероприятий во Владивостоке по случаю празднования Дня народного единства в России. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россияне могут взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число, чтобы увеличить продолжительность отдыха на День народного единства (2-4 ноября), рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Благодаря празднику 4 ноября у россиян образуются три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября. Таким образом, взяв отпуск на три дня - с 5 по 7 ноября - можно продлить отдых до восьми дней, а взяв отпуск 1 ноября, можно отдохнуть четыре дня без перерыва", - сказала Санина.
Она уточнила, что этот вариант подходит для россиян, для которых финансовая выгода не является приоритетом, поскольку ноябрь является невыгодным для отпуска месяцем.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Россиян ждут короткие майские праздники
ОбществоРоссияЮлия СанинаРабота.ру
 
 
