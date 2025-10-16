Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог

КРАСНОЯРСК, 16 окт – РИА Новости. Житель Красноярска, по версии следователей, причастен к возникновению пожара в частном доме села Арейское, в результате которого погибли мать с трехгодовалым сыном, а двугодовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает ГСУСК региона.

"По версии следствия, в вечернее время 13 октября 2025 года мужчина приехал к женщине в гости. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание. С целью сокрытия содеянного мужчина устроил в доме пожар и скрылся. Мужчина задержан", - говорится в сообщении.