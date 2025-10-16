Рейтинг@Mail.ru
Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог - РИА Новости, 16.10.2025
06:28 16.10.2025
Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог
Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог - РИА Новости, 16.10.2025
Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог
Житель Красноярска, по версии следователей, причастен к возникновению пожара в частном доме села Арейское, в результате которого погибли мать с трехгодовалым... РИА Новости, 16.10.2025
происшествия, красноярск, россия
Происшествия, Красноярск, Россия
Причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог

СК: причиной пожара под Красноярском, где погибли мать и ребенок, стал поджог

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияМЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском
МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 окт – РИА Новости. Житель Красноярска, по версии следователей, причастен к возникновению пожара в частном доме села Арейское, в результате которого погибли мать с трехгодовалым сыном, а двугодовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, инцидент произошел во вторник ночью. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Во время пожара дома находилась мать с двумя маленькими детьми. Девочку из огня достали спасатели. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По данным пресс-службы, в результате работы следователей и полиции установлено, что к возникновению в доме пожара причастен 40-летний житель Красноярска. Версия следствия о криминальном характере смерти женщины подтвердилась при проведении судебно-медицинской экспертизы.
"По версии следствия, в вечернее время 13 октября 2025 года мужчина приехал к женщине в гости. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс потерпевшей несколько ударов по голове, в результате чего она потеряла сознание. С целью сокрытия содеянного мужчина устроил в доме пожар и скрылся. Мужчина задержан", - говорится в сообщении.
По данным следствия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
