Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока", заявил Бортников

© AP Photo / Alberto Pezzali Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. У Москвы появились данные о планировании Киевом и Лондоном диверсий против "Турецкого потока", заявил директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.

"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода", — сказал он.

ФСБ также располагает сведениями, что Украина совместно с МИ-6 планирует атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов.

Кроме того, инструкторы SAS и МИ-6 участвовали в подготовке серии ударов по Каспийскому трубопроводному консорциуму, сообщил Бортников.

"Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв <...> урегулирования", — добавил он.

Они настаивают на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией , призывают к отправке войск на Украину и продвигают тему создания там бесполетной зоны, рассказал Бортников

Операция СБУ "Паутина"

По словам директора ФСБ, разведка Британии стояла и за терактом ВСУ летом этого года.

В июне Минобороны сообщило об атаке с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все беспилотники уничтожили. Произошедшие возгорания ликвидировали, жертв среди персонала не было.

"Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии", — сказал он.

Мошенническая деятельность

По данным ФСБ, на Украине действуют более 120 кол-центров, курируемых СБУ и ВСУ, цель которых — вовлечение подростков и пенсионеров в терроризм.

"Особо отмечу призывы руководства МИ-6, СБУ и ГУР "убивать" всех неугодных в России в рамках так называемой партизанской войны", — заявил Бортников.

По его словам, объектами такой агитации становятся "мигранты, радикально настроенные лица, маргиналы, наркозависимые и граждане с психическими заболеваниями".

Действия террористов координируются удаленно с помощью мессенджеров и соцсетей, средства поражения доставляются через третьи страны, причем перевозчиков, как правило, используют втемную, добавил он.

Дестабилизация в регионах

По словам Бортникова, Запад противопоставляет запросу на объединенную повестку агрессивную пропаганду, вооруженные конфликты, санкционные войны, цветные революции.

"Главную организующую и координирующую роль при этом играют спецслужбы ведущих стран НАТО . Они имеют прямое отношение к возникновению большинства нынешних зон нестабильности — на Ближнем Востоке , в Африке Азии и Европе", — подчеркнул он.