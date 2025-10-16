Минск прокомментировал ситуацию с белоруской, пропавшей в Мьянме

МИНСК, 16 окт – РИА Новости. Посол Белоруссии во Вьетнаме и Мьянме по совместительству Владимир Боровиков заявил, что на данный момент нет достоверной информации о текущем местонахождении пропавшей в Мьянме гражданке республики, и выразил сожаление по поводу шумихи в интернете по поводу ее судьбы.

Ранее в МИД Белоруссии РИА Новости сообщили, что посольством Белоруссии во Вьетнаме ведется работа по розыску белорусской гражданки, связь с которой, по словам ее матери, была утрачена 4 октября. Достоверно установлено, что она вылетела в Янгон Мьянма ) из Бангкока Таиланд ) 20 сентября. К мероприятиям подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, аппараты почетных консульств Белоруссии в Янгоне и Бангкоке, отмечали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Между тем ряд интернет-ресурсов распространили информацию, что гражданка Белоруссии попала в рабство, а потом была продана для изъятия органов, а ее тело кремировали.

"С 9 октября на особом контроле в загранучреждении находится заявление гражданки Республики Беларусь с просьбой об оказании содействия в розыске в Мьянме и Таиланде ее дочери. По факту получения обращения посольством незамедлительно и в установленном порядке направлены запросы во внешнеполитические и силовые ведомства этих стран. Налажены прямые контакты. К решению поставленной задачи подключены офисы почетных консульств Беларуси в Бангкоке и Янгоне", - сказал посол, чей комментарий распространила пресс-служба белорусского МИД.

Он подчеркнул, что к настоящему времени известно, что пропавшая вылетела из Бангкока в Янгон 20 сентября и другой достоверной информации нет. "Какой-либо дополнительной, достоверной информации о ее местонахождении и правовом статусе не поступало. В настоящее время розыскные мероприятия в Мьянме продолжаются", - отметил дипломат. Он добавил, что при получении релевантных сведений посольство окажет в пределах компетенции вовлеченным гражданам Белоруссии всю необходимую помощь и содействие.

"Обращаем внимание, что загранучреждение оперирует только официальными данными и документами. Приходится только сожалеть о безнравственном и безответственном поведении отдельных лиц по распространению в угоду сиюминутному хайпу неправдивой и непроверенной информации, которая еще больше усиливает страдания родственников и близких пропавших", - добавил Боровиков.

На фоне резонансного распространения в ряде электронных ресурсов сообщений о смерти в Мьянме гражданки Белоруссии, дипломат заметил, что в Мьянме действуют мошеннические центры, сосредоточенные преимущественно на границе с Таиландом. "Предпринимаемые властями целенаправленные усилия по борьбе с данным явлением, к сожалению, к коренному перелому пока не привели. Хотя ряд так называемых предприятий удалось ликвидировать. Сведениями об участии в противоправной деятельности, равно как и (о наличии – ред.) в числе работающих в таких центрах гражданах Республики Беларусь, посольство не располагает. Вместе с тем, единичные случаи фиксируются", - сказал посол.

Он напомнил, что в марте 2024 года благополучно возвратилась на родину незаконно удерживаемая в таком центре белоруска, что стало результатом плотного взаимодействия белорусской стороны с властями Мьянмы и Таиланда.