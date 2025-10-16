Адвокат рассказал о проблемах со здоровьем соратницы Гуцул

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Находящаяся в кишиневском СИЗО активистка оппозиционного в Молдавии блока "Победа", соратница главы Гагаузии Евгении Гуцул Светлана Попан испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил ее адвокат Константин Бриа.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы. В четверг проходило рассмотрение апелляции адвокатов на приговор Гуцул и Попан.
"Светлана Попан очень плохо себя чувствует. У нее проблемы с сердцем. В том числе знает об этом и администрация пенитенциарного учреждения. Дали согласие на консультацию кардиолога, каких-либо препятствий не ставится. Просто все доктора отказываются, боятся. Но семья нашла врача, я подал соответствующий запрос и надеюсь, что будет проведено необходимое обследование", - заявил журналистам Бриа.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.