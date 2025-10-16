В Польше резко отреагировали на слова генерала о России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели Gazeta раскритиковали заявление главы Генерального штаба Войска Польского Веслава Кукулы о России.
Во время выступления на открытии Европейского форума новых идей он назвал ее главной угрозой для Польши.
"У Кукулы, похоже, поехала кукушка. Он — курица, изображающая из себя ястреба. Польский народ голодает, налоги растут, системы здравоохранения не существует, все деньги идут на Украину", — написал один из комментаторов.
"А что, если попробовать не угрожать русским нападением на Калининград или обстрелом "Томагавками"? Может, так будет безопаснее? Увы, такие мысли, похоже, не приходят в голову генерала", — отметил другой.
"Генерал просто хочет повышения зарплаты, вот и пугает. Пошел он к черту", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Эй, генерал, смотри, чтобы тебе русский дрон лампасы не замарал!" — заключили читатели.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
