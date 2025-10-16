Рейтинг@Mail.ru
16:39 16.10.2025
В Польше резко отреагировали на слова генерала о России
В Польше резко отреагировали на слова генерала о России
2025-10-16T16:39:00+03:00
в мире
россия
нато
польша
в мире, россия, нато, польша
В мире, Россия, НАТО, Польша

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Читатели Gazeta раскритиковали заявление главы Генерального штаба Войска Польского Веслава Кукулы о России.

Во время выступления на открытии Европейского форума новых идей он назвал ее главной угрозой для Польши.
Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России
Сикорский сделал дерзкий выпад в адрес России
11:27
"У Кукулы, похоже, поехала кукушка. Он — курица, изображающая из себя ястреба. Польский народ голодает, налоги растут, системы здравоохранения не существует, все деньги идут на Украину", — написал один из комментаторов.

"А что, если попробовать не угрожать русским нападением на Калининград или обстрелом "Томагавками"? Может, так будет безопаснее? Увы, такие мысли, похоже, не приходят в голову генерала", — отметил другой.

"Генерал просто хочет повышения зарплаты, вот и пугает. Пошел он к черту", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Эй, генерал, смотри, чтобы тебе русский дрон лампасы не замарал!" — заключили читатели.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Сикорский сделал заявление об ударах по России
09:44
