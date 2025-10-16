Рейтинг@Mail.ru
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"
01:15 16.10.2025 (обновлено: 02:17 16.10.2025)
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"
Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к теракту на газопровод "Северный поток"
2025-10-16T01:15:00+03:00
2025-10-16T02:17:00+03:00
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"

В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела по "Северным потокам" Журавлева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к теракту на газопровод "Северный поток", сообщает агентство РАР.
В среду вечером комиссия сейма по вопросам юстиции собралась на обсуждение законопроекта о бюджете на 2026 год в части финансирования Конституционного и Верховного судов.
Дональд Туск
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"
11 октября, 18:28
"До того, как комиссия начала рассматривать проект, депутат от партии "Право и справедливость" (PiS) Павел Яблоньский потребовал прекратить заседание. Он заявил, что получил информацию о том, что запланированное на четверг заседание комиссии по вопросам обороны, которая должна была рассмотреть законопроект, предусматривающий отмену уголовного преследования польских граждан, которые вступили – вопреки польскому праву – в вооруженные силы Украины. Яблоньский потребовал, чтобы глава комиссии по вопросам юстиции Павел Слиз связался с председателем комиссии по обороне Павлом Суским и выяснил этот вопрос", — говорится в сообщении.
Свое поведение Яблоньский пояснил тем, что на заседании этой комиссии планировалось рассмотреть вопрос, "касающийся блокирования экстрадиции Владимира Ж, выдачи которого требует Германия за уничтожение "Северного потока".
Глава комиссии Слиз распорядился о минутном перерыве. Спустя некоторое время депутат Яблоньский подал ходатайство о завершении заседания. Предложение было поставлено на голосование, и его поддержало большинство членов комиссии. Согласно протоколу голосования, который Яблоньский разместил на платформе X, за предложение о завершении заседания комиссии было 15 депутатов, 13 были против, а 9 не голосовали.
Владимир Журавлев
Глава польского BBN выступил против выдачи гражданина Украины Журавлева
12 октября, 23:22
Одним из не принявших участия в голосовании, был независимый депутат Томаш Зимох, который присутствовал на заседании комиссии. Он заявил, что не голосовал потому, что не получил бюллетень.
"После этого включенный микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутат Зимоха", — говорится в сообщении. Позже он извинился и пообещал, что такое поведение не повторится.
Подозреваемый в теракте на "Северном потоке" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Позже тот же суд продлил арест еще на 40 дней. На пятницу запланировано первое заседание по делу об экстрадиции. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он добавил, что проблема с газопроводом "Северным поток - 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2
Италия решила не выдавать ФРГ обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
дополняется ...
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Глава МИД Польши обсудил с украинским коллегой дело Журавлева
6 октября, 21:55
 
В миреГерманияРоссияСШАСеймур ХершДональд ТускДмитрий ПесковПраво и справедливостьГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
