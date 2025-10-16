В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"

Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото

Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве

ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к теракту на газопровод "Северный поток", сообщает агентство Скандал разразился в сейме Польши из-за гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к теракту на газопровод "Северный поток", сообщает агентство РАР

В среду вечером комиссия сейма по вопросам юстиции собралась на обсуждение законопроекта о бюджете на 2026 год в части финансирования Конституционного и Верховного судов.

"До того, как комиссия начала рассматривать проект, депутат от партии " Право и справедливость " (PiS) Павел Яблоньский потребовал прекратить заседание. Он заявил, что получил информацию о том, что запланированное на четверг заседание комиссии по вопросам обороны, которая должна была рассмотреть законопроект, предусматривающий отмену уголовного преследования польских граждан, которые вступили – вопреки польскому праву – в вооруженные силы Украины. Яблоньский потребовал, чтобы глава комиссии по вопросам юстиции Павел Слиз связался с председателем комиссии по обороне Павлом Суским и выяснил этот вопрос", — говорится в сообщении.

Свое поведение Яблоньский пояснил тем, что на заседании этой комиссии планировалось рассмотреть вопрос, "касающийся блокирования экстрадиции Владимира Ж, выдачи которого требует Германия за уничтожение "Северного потока".

Глава комиссии Слиз распорядился о минутном перерыве. Спустя некоторое время депутат Яблоньский подал ходатайство о завершении заседания. Предложение было поставлено на голосование, и его поддержало большинство членов комиссии. Согласно протоколу голосования, который Яблоньский разместил на платформе X, за предложение о завершении заседания комиссии было 15 депутатов, 13 были против, а 9 не голосовали.

Одним из не принявших участия в голосовании, был независимый депутат Томаш Зимох, который присутствовал на заседании комиссии. Он заявил, что не голосовал потому, что не получил бюллетень.

"После этого включенный микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутат Зимоха", — говорится в сообщении. Позже он извинился и пообещал, что такое поведение не повторится.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.