Писать о текущих проблемах Германии, ставших прямым результатом ее политики за последнее десятилетие, уже как-то неудобно, однако прецедент столь вопиющей некомпетентности на грани осознанного самоубийства требует конспектирования. Хотя бы для извлечения уроков. Financial Times сообщает, что Польша официально требует от Германии (вдумайтесь в эту формулировку) прекратить расследование подрыва трех магистралей "Северных потоков", из-за чего немецкая экономика вошла в период рецессии, худший и самый затяжной в современной истории немецкого государства. Кризис первичных энергоресурсов, образовавшийся после теракта в районе датского острова Борнхольм, трансформировался в кризис экономический и далее в стагнацию сектора реального производства протяженностью восемь кварталов.

Совершенно бесхребетной политикой Берлина в свою пользу вовсю пользуются вчерашние собратья и соратники. Соединенные Штаты на прошлой неделе сманили к себе очередной завод Opel, а поляки берут многофакторный исторический реванш.

Помимо откровенно хамского требования прекратить расследование главного теракта против современной Германии, поляки, как пишет все та же Financial Times, отказываются передавать в руки немецких следователей гражданина Украины, подозреваемого в организации взрыва на трубопроводе. Варшава также призывает власти Италии не выдавать немцам второго подозреваемого, задержанного на Апеннинском полуострове. В ответ на жалобное бормотание Берлина поляки только торжествующе улыбаются — и имеют на то причины.

В свое время население Украины отваживали от союза с Россией историями о феерическом успехе новых членов ЕС — и в качестве наиболее близкого и понятного примера приводилось так называемое "польское экономическое чудо". Сей термин мы осознанно взяли в кавычки, потому что на практике никаких чудес не было, а польская экономика разбухла исключительно на бесконечных финансовых вливаниях из общей европейской казны, причем изрядная часть этой помощи приходила в виде невозвратных заимствований. Только по официальным данным, объем финансовой помощи, полученной Варшавой за годы ее пребывания в Евросоюзе, составляет не менее 250 миллиардов евро. Как говорится, вот и все чудо до копейки, правда, тем же украинцам забыли сообщить, что Боливар не вынесет двоих, в том смысле, что у богатейших на тот момент стран еврозоны денег хватит на прокорм только одной такой Польши.

Еще свежи в памяти недавние времена, когда Германия была крупнейшим донором общей европейской кубышки, а Польша — главным получателем денег оттуда. Зажиточные на тот момент немцы не особо церемонились и при всякой возможности, что называется, возили поляков носом по батарее прямо в зале Еврокомиссии, напоминая, кто их кормит.

В 2025-м ситуация развернулась ровно наоборот — и Польша берет реванш.

Подрыв "Северных потоков" не только выбил ресурсную основу из-под немецкой экономики. В этот же период у власти в США был Джо Байден, оказывавший полякам всемерную помощь в их борьбе с российским энергетическим присутствием на рынках Европы. Польша начинает через терминал в Свиноуйсьце завозить все больше сжиженного газа, произведенного в Соединенных Штатах, и впервые в своей истории из вечного покупателя переходит в статус экспортера и трейдера. Чем сильнее сокращалась прокачка российского газа через территорию Украины, тем больше становился удельный вес Польши на ресурсном рынке и тем весомее становились ее действия или бездействие.

Точкой входа заокеанского СПГ стал регазификационный терминал в порту Свиноуйсьце, его изначальные мощности в пять миллиардов кубометров газа за пару лет подтянули до 6,2 миллиарда. Не бог весть какие объемы, но как для жаждущего желанна каждая капля влаги, так и немецкая промышленность готова была покупать любой доступный газ. Под это дело поляки не моргнув глазом вытребовали у Брюсселя еще 19,6 миллиона евро и начали строительство следующего СПГ-терминала площадью 650 тысяч квадратных метров в порту Гданьска, бывшем немецком Данциге. Еще 2,2 миллиарда евро владельцы из компании GAZ-SYSTEM скромно попросили на развитие транспортной инфраструктуры, чтобы трубы с уже польским газом дошли до всех потенциальных покупателей, включая Украину. Запуск нового терминала запланирован на 2027-й, и после выхода на полную мощность он будет выдавать до шести миллиардов кубометров голубого топлива в год.

Собственно, все описанное давно является секретом Полишинеля, так как Варшава официально объявила курс на создание газового хаба на своей территории, чья важность после уничтожения ГИС "Суджа" и полного прекращения транзита через территорию Украины будет только возрастать.

Здесь нужно понимать, что Польша не входит в текущий список любимчиков Вашингтона, как та же соседняя Венгрия, получившая от Дональда Трампа индульгенцию на покупку любых энергоресурсов из России и постройку двух энергоблоков на АЭС "Пакш". Но государственных СПГ-заводов в США нет, а их продукцией торгуют частные трейдеры, потому поляки выжимают из не самой благополучной для себя геополитической ситуации максимум. Накапливают у себя доступные объемы газа и попутно создают все больший дефицит в Германии. Одновременно с этим Варшава не выдает Берлину украинских террористов-подрывников, что не позволяет немцам обвинить Киев в посягательстве на государственные интересы страны, а потом, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства и ресурсный кризис, например, начать переговоры о ремонте труб "потоков" и восстановлении прокачки.

Допущения могут быть разные, а вот с цифрами спорить трудно.

На середину октября, то есть к началу отопительного сезона, подземные хранилища Германии и Нидерландов, обеспечивающих поставки в интересах немецких потребителей, заполнены всего на 76 процентов. Это худший показатель за последние шесть лет. К примеру, ровно год назад их заполняемость составила 98,3 процента. На это сразу среагировали биржи, и оптовая цена мегаватт-часа для немецких потребителей поднялась до 156 евро. Это самый высокий показатель в текущем году, а ведь еще даже не зима.