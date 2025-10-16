https://ria.ru/20251016/plennyj-2048545075.html
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Виталий Турницкий, взятый в плен российскими бойцами, рассказал на видео от Минобороны РФ, что был отловлен сотрудниками военкомата, когда шёл за чипсами, а затем попал на передовую, несмотря на почти полное отсутствие зрения.
"У меня плохое зрение. Я ничего не вижу На ВАК в военкомате выяснилось, что один глаз видит на 8 процентов, второй - на 15. Но я не проходил полноценную медкомиссию. Только с глазами к врачу зашел. Это они (сотрудники военкомата - ред.) за меня прошли всю комиссию", - утверждает Турницкий.
Он рассказал, что наткнулся на сотрудников военкомата, когда шёл в магазин за чипсами. Будущий пленный был уверен, что из-за того, что уже не молод, да ещё и является инвалидом второй группы, окажется негодным к военной службе.
Жизнь на Украине
, по словам Турницкого, сейчас очень сложная, всё очень дорогое, "маленькая буханочка хлеба стоит 22 гривны", что составляет в пересчете по текущему курсу около 40 рублей.