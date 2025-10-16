Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/plennyj-2048545075.html
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением - РИА Новости, 16.10.2025
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением
Военнослужащий ВСУ Виталий Турницкий, взятый в плен российскими бойцами, рассказал на видео от Минобороны РФ, что был отловлен сотрудниками военкомата, когда... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:59:00+03:00
2025-10-16T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251015/vsu-2048294334.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как попал на передовую с плохим зрением

Пленный боевик ВСУ рассказал, как попал на передовую, несмотря на плохое зрение

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Виталий Турницкий, взятый в плен российскими бойцами, рассказал на видео от Минобороны РФ, что был отловлен сотрудниками военкомата, когда шёл за чипсами, а затем попал на передовую, несмотря на почти полное отсутствие зрения.
"У меня плохое зрение. Я ничего не вижу На ВАК в военкомате выяснилось, что один глаз видит на 8 процентов, второй - на 15. Но я не проходил полноценную медкомиссию. Только с глазами к врачу зашел. Это они (сотрудники военкомата - ред.) за меня прошли всю комиссию", - утверждает Турницкий.
Он рассказал, что наткнулся на сотрудников военкомата, когда шёл в магазин за чипсами. Будущий пленный был уверен, что из-за того, что уже не молод, да ещё и является инвалидом второй группы, окажется негодным к военной службе.
Жизнь на Украине, по словам Турницкого, сейчас очень сложная, всё очень дорогое, "маленькая буханочка хлеба стоит 22 гривны", что составляет в пересчете по текущему курсу около 40 рублей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Боец ВС России рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Купянском
Вчера, 04:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала