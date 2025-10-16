"Должны действовать". В США раскрыли новый план против России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия США значительно отстает от вооруженных сил России в области беспилотных летательных аппаратов и стремится заполнить пробел с помощью проекта Flytrap, сообщает американский журнал The War Time Zone.
В материале уточняется, что проект заключается в серии учений, посвященных тактике и методам борьбы с беспилотниками.
Генерал также признался, что значительная часть проделанной работы не увенчалась успехом, в то время как Россия в этой сфере уверенно продвигается вперед.
В сентябре New York Times назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА.
В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.