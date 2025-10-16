Рейтинг@Mail.ru
"Должны действовать". В США раскрыли новый план против России - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 16.10.2025 (обновлено: 16:56 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/plan-2048671207.html
"Должны действовать". В США раскрыли новый план против России
"Должны действовать". В США раскрыли новый план против России - РИА Новости, 16.10.2025
"Должны действовать". В США раскрыли новый план против России
Армия США значительно отстает от вооруженных сил России в области беспилотных летательных аппаратов и стремится заполнить пробел с помощью проекта Flytrap,... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:52:00+03:00
2025-10-16T16:56:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
https://ria.ru/20251016/preduprezhdenie-2048550455.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин
"Должны действовать". В США раскрыли новый план против России

TWZ: в США планируют преодолеть отставание от России в области БПЛА

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Армия США значительно отстает от вооруженных сил России в области беспилотных летательных аппаратов и стремится заполнить пробел с помощью проекта Flytrap, сообщает американский журнал The War Time Zone.
"Мы отстаем. Буду откровенен. <…> Боевые действия (на Украине — Прим. ред.) показали, что мы должны действовать быстрее. <…> Я думаю, Flytrap — это отправная точка", — цитирует издание командующего американским корпусом в Европе генерал-лейтенанта Чарльза Костанца.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
13:32
В материале уточняется, что проект заключается в серии учений, посвященных тактике и методам борьбы с беспилотниками.
Генерал также признался, что значительная часть проделанной работы не увенчалась успехом, в то время как Россия в этой сфере уверенно продвигается вперед.
В сентябре New York Times назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА.
В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Не продержится". В Европе сделали громкое заявление о войне с Россией
10:32
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала