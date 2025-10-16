В Роспотребнадзоре напомнили основные правила здорового питания

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Для обеспечения здорового питания необходимо сохранять разнообразие пищи, контролировать энергетическую ценность продуктов, количество потребляемых соли и сахара, соблюдать питьевой режим, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Основные правила здорового питания: разнообразие. Употребляйте пищу, в основе которой лежат продукты как животного, так и растительного происхождения", - уточнили в Роспотребнадзоре

Там также отметили важность контроля энергетической ценности. Суточный рацион должен обеспечивать организм тем количеством калорий, которое он тратит, чтобы избежать набора веса или его потери. Помимо того, необходимо контролировать потребление соли и сахара.

"Режим питания: желательно принимать пищу в одно и то же время. Рекомендуется три полноценных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса. Питьевой режим: рекомендуется выпивать 1,5-2 литра жидкости в сутки. Отдавать предпочтение стоит чистой питьевой воде", - пояснили в ведомстве.