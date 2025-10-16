https://ria.ru/20251016/pevets-2048518675.html
РАО потребовало 170 тысяч рублей от певца Алексея Глызина
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Российского авторского общества о взыскании более 170 тысяч рублей с популярного эстрадного исполнителя Алексея Глызина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был подан в конце сентября, суд решил рассмотреть его в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение будет вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний.
Основания исковых требований и обстоятельства спора пока не уточняются. Однако, как правило, иски РАО, которая занимается управлением правами авторов и аккредитовано государством на сбор вознаграждения в пользу авторов, связаны с неуплатой исполнителями или организаторами мероприятий этого вознаграждения.
Алексей Глызин - советский и эстрадный певец и музыкант. Родился 13 января 1954 года в городе Мытищи Московской области
.
Согласно данным с официального сайта певца, он три года проучился в радиоаппаратостроительном техникуме, но бросил учебу и стал играть в мытищинском ансамбле. После заочного обучения в Тамбовском музучилище Глызин перевелся в Московский институт культуры. После служил в армии на Дальнем Востоке
. В 1980 Глызин стал одним из солистов в группе "Веселые ребята", исполняя шлягеры тех лет "Не волнуйтесь, тетя", "Розита", "Автомобили". В 1989 году он начинает сольную карьеру, собрав группу "Ура".
В августе 2006 года президент Владимир Путин
подписал Указ о присвоении Алексею Глызину звания заслуженного артиста Российской Федерации.