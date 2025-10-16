Рейтинг@Mail.ru
13:38 16.10.2025 (обновлено: 13:52 16.10.2025)
Украина не могла сама атаковать энергоинфраструктуру России, заявил Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сами украинцы, без участия западных спецслужб, не могли бы совершать попытки атак на критическую энергоинфраструктуру России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России. По его данным, Лондон планирует применение боевых пловцов для атак на критически важную инфраструктуру России, а киевский режим и его силовой блок тотально контролируются Великобританией. Он также сообщил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток".
"Попытки продолжения актов терроризма против критической энергоинфраструктуры продолжаются со стороны киевского режима. И сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать. Это не может все делаться без участия западных спецслужб, в данном случае британцев. Это очевидно", - сказал Песков в интервью "Известиям".
ВС России поразили украинские объекты энергетики
