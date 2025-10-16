https://ria.ru/20251016/peskov-2048599431.html
Торговая война США и Китая отразится на мировой экономике, заявил Песков
Торговая война США и Китая отразится на мировой экономике, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2025
Торговая война США и Китая отразится на мировой экономике, заявил Песков
Торговая война США и Китая неизбежно отразится на всей мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:21:00+03:00
2025-10-16T13:21:00+03:00
2025-10-16T13:32:00+03:00
сша
китай
в мире
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
https://ria.ru/20251015/voyna-2048298285.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире, россия, дмитрий песков
США, Китай, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Торговая война США и Китая отразится на мировой экономике, заявил Песков
Песков: торговая война США и Китая неизбежно отразится на мировой экономике