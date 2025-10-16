Рейтинг@Mail.ru
13:21 16.10.2025 (обновлено: 13:32 16.10.2025)
Торговая война США и Китая отразится на мировой экономике, заявил Песков
Торговая война США и Китая отразится на мировой экономике, заявил Песков
Торговая война США и Китая неизбежно отразится на всей мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2025
сша, китай, в мире, россия, дмитрий песков
США, Китай, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Торговая война США и Китая отразится на мировой экономике, заявил Песков

Песков: торговая война США и Китая неизбежно отразится на мировой экономике

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Торговая война США и Китая неизбежно отразится на всей мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Торговая война с Китаем отразится на всем мире и на всей мировой экономике. Неизбежно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, отразится ли на России торговая война США и Китая.
Флаг Китая на фоне международного контейнерного терминала Яньтянь - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Китае заявили о готовности к торговой войне с США
Вчера, 05:23
 
США Китай В мире Россия Дмитрий Песков
 
 
