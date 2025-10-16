https://ria.ru/20251016/peskov-2048598957.html
Россия готова помочь народу Палестины, заявил Песков
Россия готова помочь народу Палестины, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2025
Россия готова помочь народу Палестины, заявил Песков
Россия готова оказать всю необходимую помощь народу Палестины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:19:00+03:00
2025-10-16T13:19:00+03:00
2025-10-16T13:27:00+03:00
россия
в мире
палестина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823887_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_8bb87b825a5bac95045f7e7518457430.jpg
https://ria.ru/20251016/konflikt-1915630213.html
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823887_0:121:2048:1657_1920x0_80_0_0_92e305ea2586298f81ecdcb79ec72211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, палестина, дмитрий песков
Россия, В мире, Палестина, Дмитрий Песков
Россия готова помочь народу Палестины, заявил Песков
Песков заявил о готовности России оказать помощь народу Палестины