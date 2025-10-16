https://ria.ru/20251016/peskov-2048590115.html
Песков опроверг сообщения о заинтересованности Сирии в российских патрулях
Песков опроверг сообщения о заинтересованности Сирии в российских патрулях - РИА Новости, 16.10.2025
Песков опроверг сообщения о заинтересованности Сирии в российских патрулях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал информации о заинтересованности Сирии в восстановлении в стране работы российских патрулей. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:43:00+03:00
2025-10-16T12:43:00+03:00
2025-10-16T12:47:00+03:00
в мире
россия
сирия
дмитрий песков
владимир путин
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
https://ria.ru/20251016/peskov-2048589290.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, дмитрий песков, владимир путин, ахмед аш-шараа
В мире, Россия, Сирия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа
Песков опроверг сообщения о заинтересованности Сирии в российских патрулях
Песков опроверг сообщения о заинтересованности Сирии в возвращении патрулей РФ