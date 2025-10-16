https://ria.ru/20251016/peskov-2048589290.html
Кремлю нечего сообщить по судьбе экс-президента Сирии Асада, заявил Песков
Кремлю нечего сообщить по судьбе экс-президента Сирии Асада, заявил Песков - РИА Новости, 16.10.2025
Кремлю нечего сообщить по судьбе экс-президента Сирии Асада, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о переговорах российского лидера Владимира Путина и его сирийского коллеги Ахмеда... РИА Новости, 16.10.2025
Кремлю нечего сообщить по судьбе экс-президента Сирии Асада, заявил Песков
