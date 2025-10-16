Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 16.10.2025
12:31 16.10.2025
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и аш-Шараа
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и аш-Шараа - РИА Новости, 16.10.2025
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и аш-Шараа
Тема российских военных баз фигурировала в повестке дня переговоров президента России Владимира Путина и лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:31:00+03:00
2025-10-16T12:31:00+03:00
в мире
россия
сирия
владимир путин
ахмед аш-шараа
дмитрий песков
в мире, россия, сирия, владимир путин, ахмед аш-шараа, дмитрий песков
В мире, Россия, Сирия, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, Дмитрий Песков
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и аш-Шараа

Песков: в повестке переговоров Путина и аш-Шараа были военные базы РФ

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тема российских военных баз фигурировала в повестке дня переговоров президента России Владимира Путина и лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.
"По базам тема фигурировала на повестке дня. Это вот что я вам хочу сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Песков прокомментировал возможность визита Путина в Сирию
12:30
 
В миреРоссияСирияВладимир ПутинАхмед аш-ШарааДмитрий Песков
 
 
