Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Сирию

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Речи о возможности визита президента России Владимира Путина в Сирию на его встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в среду не шло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.