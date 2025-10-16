Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Сирию - РИА Новости, 16.10.2025
12:29 16.10.2025
Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Сирию
Речи о возможности визита президента России Владимира Путина в Сирию на его встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в среду не шло, заявил пресс-секретарь...
в мире
россия
сирия
москва
владимир путин
ахмед аш-шараа
дмитрий песков
россия
сирия
москва
Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Сирию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Речи о возможности визита президента России Владимира Путина в Сирию на его встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в среду не шло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее аш-Шараа прибыл с первым визитом в Москву и провел встречу с Путиным.
"Нет, там речи не шло об этом, речи не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, приглашал ли аш-Шараа Путина в Сирию.
