Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Сирию
Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Сирию - РИА Новости, 16.10.2025
Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Сирию
Речи о возможности визита президента России Владимира Путина в Сирию на его встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа в среду не шло, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.10.2025
Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина в Сирию
Песков заявил, что речи о визите Путина в Сирию на встрече с аш-Шараа не шло