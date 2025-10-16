Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на оскорбления Рютте российских летчиков и моряков - РИА Новости, 16.10.2025
12:27 16.10.2025
Песков ответил на оскорбления Рютте российских летчиков и моряков
Песков ответил на оскорбления Рютте российских летчиков и моряков
Заявления генсека НАТО Марко Рютте о непрофессионализме российских летчиках и моряках говорят о том, что он ничего о них не знает, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.10.2025
в мире, россия, брюссель, марк рютте, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Брюссель, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО
Песков ответил на оскорбления Рютте российских летчиков и моряков

Песков заявил, что Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Марко Рютте о непрофессионализме российских летчиках и моряках говорят о том, что он ничего о них не знает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее генсек НАТО Марко Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса.
"Это говорит, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Рютте.
Рютте оскорбил российских летчиков и моряков
11:30
Заголовок открываемого материала