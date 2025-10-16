https://ria.ru/20251016/peskov-2048586332.html
Песков ответил на оскорбления Рютте российских летчиков и моряков
Заявления генсека НАТО Марко Рютте о непрофессионализме российских летчиках и моряках говорят о том, что он ничего о них не знает, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
брюссель
марк рютте
дмитрий песков
нато
