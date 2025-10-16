Рейтинг@Mail.ru
В ГД предупредили о переплате за тепло из-за открытых дверей в подъезде
02:18 16.10.2025
В ГД предупредили о переплате за тепло из-за открытых дверей в подъезде
В ГД предупредили о переплате за тепло из-за открытых дверей в подъезде
Открытые окна в подъезде или неплотно закрывающаяся входная дверь приводят к теплопотерям, способным увеличить счета граждан за отопление на 5–10%, рассказал... РИА Новости, 16.10.2025
общество
александр якубовский
госдума рф
общество, александр якубовский, госдума рф
Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ
В ГД предупредили о переплате за тепло из-за открытых дверей в подъезде

Якубовкий предупредил о переплате за тепло из-за открытых дверей в подъезде

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Открытые окна в подъезде или неплотно закрывающаяся входная дверь приводят к теплопотерям, способным увеличить счета граждан за отопление на 5–10%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С началом отопительного сезона необходимо внимательно отнестись к вопросам, которые напрямую влияют на размер платежей за коммунальные услуги. Речь идет о простых мерах, которые помогают сэкономить на ЖКХ. Если окна в подъезде открыты или входная дверь неплотно закрываются, возникают невынужденные теплопотери, которые могут увеличить счета за отопление на 5–10 процентов", - сказал Якубовский.
Парламентарий добавил, что в таких случаях необходимо обращаться к сотрудникам управляющей организации, чтобы оперативно устранить проблему.
Кроме того, по его словам, сэкономить в отопительный период также поможет самостоятельное утепление окон и дверей в квартире, установка энергосберегающих ламп, использование приборов учета тепла и воды, регулирование температуры с помощью терморегуляторов.
ОбществоАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
