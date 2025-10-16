https://ria.ru/20251016/peregovory-2048672359.html
Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Афганистаном
Пакистан готов к переговорам с Афганистаном, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. РИА Новости, 16.10.2025
Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Афганистаном
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт - РИА Новости. Пакистан готов к переговорам с Афганистаном, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
"Вчера мы приняли решение о временном прекращении огня на 48 часов и дали понять, что если они хотят выполнить наши обоснованные условия путем переговоров, то мы готовы. Мяч на их стороне", - цитирует слова премьера на заседании кабмина издание Dawn.
Боевые столкновения между Пакистаном
и Афганистаном
начались в ночь на 15 октября примерно в 02.00 по местному времени, они разгорелись вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом
границы двух стран. Позже пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва
.
Министерство иностранных дел Пакистана в среду объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.