Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Афганистаном - РИА Новости, 16.10.2025
17:00 16.10.2025
Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Афганистаном
Пакистан готов к переговорам с Афганистаном, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. РИА Новости, 16.10.2025
в мире
пакистан
афганистан
кабул (город)
шехбаз шариф
пакистан
афганистан
кабул (город)
в мире, пакистан, афганистан, кабул (город), шехбаз шариф
В мире, Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Шехбаз Шариф
Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Афганистаном

Премьер Пакистана Шариф заявил о готовности к переговорам с Афганистаном

© AP Photo / Akira SuemoriШехбаз Шариф
Шехбаз Шариф - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Akira Suemori
Шехбаз Шариф. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт - РИА Новости. Пакистан готов к переговорам с Афганистаном, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
"Вчера мы приняли решение о временном прекращении огня на 48 часов и дали понять, что если они хотят выполнить наши обоснованные условия путем переговоров, то мы готовы. Мяч на их стороне", - цитирует слова премьера на заседании кабмина издание Dawn.
Боевые столкновения между Пакистаном и Афганистаном начались в ночь на 15 октября примерно в 02.00 по местному времени, они разгорелись вдоль всей линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух стран. Позже пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Министерство иностранных дел Пакистана в среду объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов в связи с недавними пограничными столкновениями между двумя странами.
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Пакистан вновь выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
В миреПакистанАфганистанКабул (город)Шехбаз Шариф
 
 
