Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении властей к русским

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Во времена СССР население и власти Латвии относились к русским хорошо, после распада Советского Союза такое отношение пропало, рассказал в беседе с РИА Новости выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко.
"Все время при Советском Союзе отношение латвийцев к русским было хорошее. Даже после распада СССР простой народ относился к нам хорошо, а вот у правительства такое отношение пропало", - сообщил Еременко.
По его словам, в школах Латвии запретили обучение на русском языке.
Кроме того, как рассказал Еременко, все российские телевизионные и радиопрограммы тоже попали под запрет в Латвии.
Накануне, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.