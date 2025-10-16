Выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении властей к русским

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Во времена СССР население и власти Латвии относились к русским хорошо, после распада Советского Союза такое отношение пропало, рассказал в беседе с РИА Новости выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко.