Павел Павленко: "Оберег" подтвердил свою эффективность для защиты от дронов
11:00 16.10.2025 (обновлено: 11:19 16.10.2025)
Павел Павленко: "Оберег" подтвердил свою эффективность для защиты от дронов
Павел Павленко: "Оберег" подтвердил свою эффективность для защиты от дронов
Павел Павленко: "Оберег" подтвердил свою эффективность для защиты от дронов

Более 80% ранений, полученных пехотинцами в бою, являются осколочными, и все более частой причиной их становятся ударные дроны. Российский завод "Октава"госкорпорации "Ростех" разработал бронежилет "Оберег", учитывающий эти особенности современных боевых действий. О различных модификациях бронежилета, постоянном его совершенствовании и о том, какой должна быть экипировка будущего, рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану гендиректор предприятия Павел Павленко.
– Как появился первый бронежилет "Оберег"? И почему в качестве производственной площадки был выбран тульский завод "Октава"?
– После начала специальной военной операции стало понятно, что современные боевые действия предъявляют новые требования к экипировке по уровню защиты от осколков и массе амуниции. Разработки в этом направлении ведет ряд компаний "Ростеха". С начала СВО этим усиленно занимается и "Октава".
Производство средств носимой бронезащиты стало серьезным шагом в новую для нас сферу. Все необходимые ресурсы для этого у "Октавы" имелись, включая конструкторские компетенции, производственные мощности и швейный цех, а главное – большое желание принести пользу Родине. Различную помощь военнослужащим коллектив предприятия оказывал с самого начала СВО.
Первый вариант бронежилета появился менее чем через год после начала разработки – в 2023 году. С тех пор штурмовое изделие постоянно улучшается, дорабатываются его составные части. Также расширяется линейка бронежилетов для выполнения других задач.
Как изменилось предприятие за два года выпуска "Оберега"?
– На заводе значительно расширились производственные возможности в части работы с материалами для бронежилетов. Увеличен конструкторский отдел, который занимается как модернизацией созданных изделий, так и разработкой новых. Налажено тесное взаимодействие с боевыми подразделениями и испытательными центрами. Они дают специалистам ценную обратную связь, которая используется в дальнейшей работе и позволяет всесторонне учитывать опыт боевой эксплуатации амуниции, изучать воздействие поражающих факторов, реакцию материалов, удобство эксплуатации.
Сколько сейчас насчитывается модификаций "Оберега"? Для каких категорий военнослужащих они созданы?
– На данный момент разработаны четыре версии бронежилета: основной "Оберег" – для общевойсковых подразделений, "Оберег-ГР" – для саперов гуманитарного разминирования, "Оберег-СН" – для скрытого ношения, а также "Оберег-ИНКАСС" – для инкассаторов и сотрудников спецсвязи. Также разрабатывается бронежилет для жаркого климата. Он будет модульным и облегченным, с расширенной настройкой под конкретного человека.
Создана новая плита повышенной живучести. У нее класс защиты Бр4, но она имеет дополнительную стойкость от таких патронов, как 5,45 на 39 миллиметров 7Н24, 5,56 на 45 миллиметров M855 и 7,62 на 54 миллиметра 57-Н-323С. Получается промежуточная защита между Бр4 и Бр5, условно – Бр4+.
Как опыт СВО повлиял на процесс совершенствования штурмового "Оберега"?
– Для удобства эксплуатации был уменьшен вес бронежилета за счет использования новых материалов в баллистическом пакете. Был повышен уровень противоосколочной защиты. Добавлена поясная регулировка с эластичным шнуром, что позволяет более свободно двигаться. Также стали использоваться бронеплиты нового поколения.
Как показывают себя штурмовые "Обереги" в бою? Опишите показательные случаи спасения с помощью высоких защитных свойств бронежилетов "Оберег".
– Нам периодически приходит обратная связь от участников спецоперации, которые используют "Обереги". Реальный боевой опыт показывает, что бронежилет эффективно останавливает пули и крупные осколки. Не так давно жилет спас бойца, машина которого попала под удар сразу двух украинских дронов. Амуниция полностью защитила области шеи и груди от осколков, солдат остался жив.
Другой пример: "Оберег" сохранил жизнь сыну сотрудницы нашего предприятия. Выполняя задачу по эвакуации раненых в Курской области, участник СВО попал под минометный обстрел противника. Крупный осколок угодил в грудь, но "Оберег" отработал на все 100% – осколок застрял в плите и не пробил ее, а демпфер позволил избежать увечий от удара.
На форуме "Инженеры будущего" был представлен бронежилет скрытого ношения. Для каких задач он может использоваться? Какими характеристиками он обладает?
– Бронежилеты "Оберег-СН" предназначены для сотрудников силовых ведомств, охранников, телохранителей, бизнесменов, военных врачей и просто для тех, кто беспокоится о своей безопасности. Эта разработка ориентирована на широкий рынок. Продажи планируем начать уже в этом году.
Амуниция защищает от пистолетных пуль 9х18 и 9х19, от осколков и от удара ножом. Все эти характеристики подтверждены на испытаниях. Важное преимущество "Оберега-СН" перед аналогами – масса всего 1,7 килограмма, при том, что изделие обладает увеличенной площадью защиты – 32,7 квадратных дециметра.
Изначально "Оберег-СН" был только в черной расцветке, сейчас мы сделали версии в бежевом и синем цветах. Это повышает незаметность экипировки в зависимости от того, какой стиль в одежде предпочитает ее пользователь.
Насколько успешной оказалась модификация "Оберега" для саперов? Как она учитывает специфику работы взрывотехников?
– Сегодня такую экипировку применяют специалисты по гуманитарному разминированию в новых регионах России. Они положительно отзываются о данных комплектах. Среди главных преимуществ отмечают легкость и удобство в ношении, возможность работать, стоя на одном колене.
Основа амуниции – гибкие баллистические пакеты, поэтому саперный бронежилет весит всего пять килограммов, позволяя долго работать со взрывоопасными предметами. Амуниция имеет класс защиты С2, то есть может остановить осколки ручной гранаты и противопехотной мины. В частности, бронежилет "держит" осколки мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4.
"Оберег-ГР" имеет большую площадь защиты и закрывает человека от горла до колен. В нем дополнительно усилена защита шеи и нижней части тела.
По каким направлениям "Октава" будет продолжать совершенствовать "Оберег"?
– Мы постоянно изучаем и испытываем новейшие материалы, чтобы применить их в производстве. В приоритете сейчас работы по уменьшению веса, увеличению площади защиты, улучшению защитных характеристик и эргономики бронежилетов. В частности, все больший интерес вызывает сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) высокой плотности и создание из него монолитных плит класса защиты Бр4. Это позволит еще больше снизить вес жилета, а также обеспечить максимальную живучесть бронеплит.
Если говорить о долгосрочном прогнозе, то очевидно, что экипировка должна быть модульной, включать в себя определенный ряд электронных компонентов, а также иметь возможность увеличивать носимый бойцом вес за счет механических или электромеханических исполнительных устройств, которые усилят физические возможности человека.
Планируются ли работы по дальнейшему снижению заброневого воздействия для бронежилетов "Оберег"? Какие новые демпфирующие устройства разрабатываются для амуниции?
– На данный момент заброневое воздействие нашей штурмовой экипировки отвечает классу защиты Бр4 и Бр5 для соответствующих классов бронежилетов. В дальнейшем планируется снизить заброневое воздействие еще больше за счет использования более совершенных климатико-амортизационных подпор и совершенствования материала-поглотителя в бронеплитах.
По официальным данным, подавляющее большинство ранений сегодня наносятся дронами. Согласны ли вы с тем, что главной угрозой для пехотинцев стали БПЛА? В каких ситуациях средства индивидуальной броневой защиты могут защитить от дронов?
– Сейчас более 80% ранений в бою являются осколочными. И, действительно, за последний год все большую долю в осколочных ранениях дают ударные дроны. Поэтому бронежилет с большой площадью базового слоя защиты, который включает все противоосколочные пакеты, а не только сами бронеплиты, является насущной необходимостью. И чем больше площадь базового слоя с напашником, наплечниками, защитой горла, тем больше шансов, что боец останется невредимым или не получит летальных повреждений. Есть примеры, когда в группе, которая подвергалась атаке БПЛА, некоторые пренебрегали качеством либо объемом базового слоя, и эта разница была смертельной.
Нельзя забывать о том, что базовый слой у всех производителей разный. И, соответственно, рассчитан на противодействие осколкам и боеприпасам разных скоростей. Например, один может выдержать только попадание мелких металлических стружек на низких скоростях, а другой выдерживает выстрелы из пистолета Стечкина в упор, причем со значительным запасом.
Наш "Оберег" как раз по всей площади оснащен противоосколочной защитой высокого уровня, и "Октава" регулярно получает отзывы о том, как амуниция спасла от осколков.
С начала СВО в России появилось большое количество мелких и средних производств средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ). В чем вы видите ключевые преимущества "Оберега"?
– Надо понимать, что изделия должны проходить сертификацию, испытываться в независимых аккредитованных лабораториях и соответствовать весьма строгим требованиям заказчиков. "Октава" – один из таких производителей, всего их в стране немного. Мы серьезно подходим к процессу производства и разработки бронежилетов, используем в своей работе передовые материалы и технологии. Наши изделия проходят сотни официальных испытаний, и только после этого мы доверяем им жизни бойцов.
Могут ли плиты из СВМПЭ стать альтернативой керамике? В чем преимущества и минусы грудных и спинных плит из СВМПЭ?
– С учетом темпов развития материалов и работы с себестоимостью их производства, очень вероятно, что в обозримой перспективе это будет альтернатива керамическим бронеплитам. Основными преимуществами этих плит будут монолитность и большая устойчивость к атмосферным воздействиям, температуре и влаге, и, главное, они будут легче аналогов из керамики.
В качестве минусов можно назвать несколько большую толщину подобных плит, соответственно подобные плиты не смогут в ближайшем будущем подняться выше класса защиты Бр4. Поэтому для защиты от более серьезных боеприпасов, то есть по классу Бр5, альтернативы керамике не будет.
Проводит ли "Октава" работу по созданию экипировки, делающей пользователя незаметным в тепловом диапазоне?
– Мы проработали вопрос создания бронежилета полностью из материалов с ИК-ремиссией, которые существенно снизят заметность человека для тепловизоров. На данный момент весь комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового изделия подобран.
