Выдворенный из Латвии пенсионер получил паспорт России за полчаса - РИА Новости, 16.10.2025
07:58 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер получил паспорт России за полчаса
Выдворенный из Латвии пенсионер получил паспорт России за полчаса - РИА Новости, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер получил паспорт России за полчаса
Выдворенный властями Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт за полчаса. РИА Новости, 16.10.2025
Новости
Выдворенный из Латвии пенсионер получил паспорт России за полчаса

Пенсионер Еременко получил паспорт РФ за полчаса

© МВД РоссииПолицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© МВД России
Полицейские помогают 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, получить российский паспорт . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Выдворенный властями Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт за полчаса.
"Меня привезли в ГУ МВД России на Петровку, паспорт сделали и выдали в один момент, за полчаса", - сообщил Еременко.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии
Вчера, 16:05
По его словам, в полиции его поздравили с получением российского паспорта, которому он был очень рад.
Накануне, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Полицейские и участники мероприятия у памятника Свободы в Риге, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"
14 октября, 19:45
 
