Выдворенный из Латвии пенсионер получил паспорт России за полчаса

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Выдворенный властями Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко рассказал РИА Новости, что получил российский паспорт за полчаса.
"Меня привезли в ГУ МВД России на Петровку, паспорт сделали и выдали в один момент, за полчаса", - сообщил Еременко.
По его словам, в полиции его поздравили с получением российского паспорта, которому он был очень рад.
Накануне, как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские вручили 74-летнему пенсионеру, которого власти Латвии выдворили из страны, российский паспорт.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.