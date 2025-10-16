https://ria.ru/20251016/parlament-2048590481.html
Французский парламент не смог выдвинуть правительству вотум недоверия
Французский парламент не смог выдвинуть правительству вотум недоверия - РИА Новости, 16.10.2025
Французский парламент не смог выдвинуть правительству вотум недоверия
РИА Новости - ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ НЕ НАБРАЛ ДОСТАТОЧНОГО ЧИСЛА ГОЛОСОВ ДЛЯ ВОТУМА НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ - ТРАНСЛЯЦИЯ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:45:00+03:00
2025-10-16T12:45:00+03:00
2025-10-16T12:45:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Французский парламент не смог выдвинуть правительству вотум недоверия
Французский парламент не набрал голоса для вотума недоверия правительству