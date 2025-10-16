https://ria.ru/20251016/parkovka-2048734970.html
Около 3 тысяч платных парковочных мест создадут в Ярославской области
2025-10-16T22:29:00+03:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Около 3 тысяч платных парковочных мест создадут в Ярославской области к концу года, сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
"В регионе ведется работа по созданию единого парковочного пространства. Уже в декабре этого года планируется открыть 3 тысячи мест в Ярославле
и Угличе
, еще 2 тысячи – в январе в Рыбинске
, Ростове Великом и Переславле-Залесском", - цитирует Душко пресс-служба правительства региона.
Он подчеркнул, что создание единой парковочной зоны существенно повысит безопасность дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов, будет способствовать формированию комфортной среды для жителей и гостей региона.
"Это исключит хаотичное размещение автомобилей в платной зоне, что, в свою очередь, приведет к увеличению пропускной способности на участках улично-дорожной сети и сокращению задержек в движении как личного, так и общественного транспорта. Все парковочные зоны будут оснащены системой постоянного видеонаблюдения", - рассказал Душко.
По данным регионального минтранса, после обустройства единого парковочного пространства на территории региона будет действовать система резидентных разрешений – как бесплатных, так и платных. Бесплатные позволят оставлять машину в пределах указанных резидентных зон в ночное время – с 20.00 до 8.00, а платные дадут возможность круглосуточной парковки по фиксированной стоимости. Например, в Ярославле резидентное разрешение для легкового автомобиля обойдется в 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год. Предусмотрена система скидок и льгот.