ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Около 3 тысяч платных парковочных мест создадут в Ярославской области к концу года, сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

"В регионе ведется работа по созданию единого парковочного пространства. Уже в декабре этого года планируется открыть 3 тысячи мест в Ярославле Угличе , еще 2 тысячи – в январе в Рыбинске , Ростове Великом и Переславле-Залесском", - цитирует Душко пресс-служба правительства региона.

Он подчеркнул, что создание единой парковочной зоны существенно повысит безопасность дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов, будет способствовать формированию комфортной среды для жителей и гостей региона.

"Это исключит хаотичное размещение автомобилей в платной зоне, что, в свою очередь, приведет к увеличению пропускной способности на участках улично-дорожной сети и сокращению задержек в движении как личного, так и общественного транспорта. Все парковочные зоны будут оснащены системой постоянного видеонаблюдения", - рассказал Душко.