16.10.2025
Ярославская область
Ярославская область
 
22:29 16.10.2025
Около 3 тысяч платных парковочных мест создадут в Ярославской области
Около 3 тысяч платных парковочных мест создадут в Ярославской области к концу года, сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства
Наталья Макарова
Около 3 тысяч платных парковочных мест создадут в Ярославской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Центр Ярославля. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Около 3 тысяч платных парковочных мест создадут в Ярославской области к концу года, сообщил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
"В регионе ведется работа по созданию единого парковочного пространства. Уже в декабре этого года планируется открыть 3 тысячи мест в Ярославле и Угличе, еще 2 тысячи – в январе в Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском", - цитирует Душко пресс-служба правительства региона.
Он подчеркнул, что создание единой парковочной зоны существенно повысит безопасность дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов, будет способствовать формированию комфортной среды для жителей и гостей региона.
"Это исключит хаотичное размещение автомобилей в платной зоне, что, в свою очередь, приведет к увеличению пропускной способности на участках улично-дорожной сети и сокращению задержек в движении как личного, так и общественного транспорта. Все парковочные зоны будут оснащены системой постоянного видеонаблюдения", - рассказал Душко.
По данным регионального минтранса, после обустройства единого парковочного пространства на территории региона будет действовать система резидентных разрешений – как бесплатных, так и платных. Бесплатные позволят оставлять машину в пределах указанных резидентных зон в ночное время – с 20.00 до 8.00, а платные дадут возможность круглосуточной парковки по фиксированной стоимости. Например, в Ярославле резидентное разрешение для легкового автомобиля обойдется в 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год. Предусмотрена система скидок и льгот.
 
