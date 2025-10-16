Рейтинг@Mail.ru
14:50 16.10.2025 (обновлено: 19:13 16.10.2025)
Орбан сделал новое заявление о России
Европе следует прекратить заниматься эскалацией конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
в мире
россия
европа
венгрия
виктор орбан
владимир путин
такер карлсон
нато
россия
европа
венгрия
РИА Новости
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Европе следует прекратить заниматься эскалацией конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Мир требует терпения, силы и смирения. Европа должна изменить свою позицию. Вместо высокомерия и разжигания огня бесконечной войны нам нужны переговоры с Россией", — написал Орбан.
По мнению венгерского премьера, мир на Европейском континенте можно обеспечить только путем диалога.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
