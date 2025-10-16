https://ria.ru/20251016/orban-2048624131.html
Орбан сделал новое заявление о России
Орбан сделал новое заявление о России - РИА Новости, 16.10.2025
Орбан сделал новое заявление о России
Европе следует прекратить заниматься эскалацией конфликта с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 16.10.2025
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Орбан сделал новое заявление о России
Орбан: Европа должна изменить свою позицию и начать диалог с Россией