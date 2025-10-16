Орбан рассказал, кто мешает установить мир на Украине

БУДАПЕШТ, 16 окт — РИА Новости. Мир на Украине не удается установить из-за лидеров Евросоюза, которые подстрекают Владимира Зеленского продолжать военные действия, если бы Запад был един, конфликт давно был бы урегулирован, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.