00:04 16.10.2025 (обновлено: 03:05 16.10.2025)
Орбан рассказал, кто мешает установить мир на Украине
в мире
украина
сша
европа
виктор орбан
владимир зеленский
евросоюз
украина
сша
европа
в мире, украина, сша, европа, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Орбан рассказал, кто мешает установить мир на Украине

Орбан: мир на Украине не удается установить из-за ЕС

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 окт — РИА Новости. Мир на Украине не удается установить из-за лидеров Евросоюза, которые подстрекают Владимира Зеленского продолжать военные действия, если бы Запад был един, конфликт давно был бы урегулирован, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"(Президент США. — Прим. Ред.) Трамп давно бы заключил мир, если бы европейцы постоянно не подстрекали Зеленского из-за кулис. Такова ситуация. Так что если бы европейцы не пошли против политики Трампа, а мы, европейцы, были бы в одной лодке с американцами, то был бы мир. Но европейские лидеры хотят продолжать войну. У них есть четкая военная позиция, военная стратегия, военный план, они открыто говорят об этом и работают над тем, чтобы перетянуть президента Трампа с позиции мира на сторону продолжения войны. Если бы Запад был един, на российско-украинском фронте уже был бы мир", — сказал Орбан в интервью порталу Mandiner.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе сделали громкое заявление о будущем Украины
Вчера, 14:45
Ранее Орбан призвал Европу брать пример с США и начинать переговоры с Россией по установлению мира на Украине, чтобы не остаться "в зрительном зале", как при урегулировании на Ближнем Востоке.
Орбан также заявлял, что Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой. Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Орбан 9 июня объявил, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. По его словам, если Европейский союз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан. Правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, добавил Орбан. Седьмого сентября он также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Позвоните в Москву". На Западе высказались о конфликте с Россией
14 октября, 15:09
 
