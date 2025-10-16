Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 16.10.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен на всей территории Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:57:00+03:00
2025-10-16T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ивановская область
ивановская область
безопасность, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА

Вид на город Юрьевец Ивановской области
Вид на город Юрьевец Ивановской области . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен на всей территории Ивановской области, сообщили в правительстве региона.
Опасность атаки БПЛА объявили на территории области в 0.15 мск. Она продлилась более пяти часов.
"Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
ПВО сбила несколько БПЛА на подлете к Воронежской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьИвановская область
 
 
