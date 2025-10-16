Рейтинг@Mail.ru
07:15 16.10.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
самара
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
"В период действия ограничений на запасной аэродромы "ушел" один самолет", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
05:34
 
СамараФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)
 
 
