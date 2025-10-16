https://ria.ru/20251016/ogranicheniya-2048516551.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 16.10.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.10.2025
