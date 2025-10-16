Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 16.10.2025
03:20 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/ogranicheniya-2048514918.html
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 16.10.2025
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T03:20:00+03:00
2025-10-16T03:20:00+03:00
самара
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
самара
саратов
самара, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт)
Самара, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт)
В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч"), Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
СамараСаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Курумоч (аэропорт)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
