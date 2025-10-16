Жительница Одессы назвала возможную причину убийства Парубия

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ликвидация экс-секретаря СНБО Андрея Парубия может быть связана с его причастностью к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе, заявила РИА Новости жительница Одессы, пожелавшая остаться неназванной.