Жительница Одессы назвала возможную причину убийства Парубия
07:16 16.10.2025
Жительница Одессы назвала возможную причину убийства Парубия
Ликвидация экс-секретаря СНБО Андрея Парубия может быть связана с его причастностью к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе, заявила РИА Новости жительница...
Жительница Одессы назвала возможную причину убийства Парубия

Парубия могли убить свои из-за причастности к сожжению людей в Доме профсоюзов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ликвидация экс-секретаря СНБО Андрея Парубия может быть связана с его причастностью к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе, заявила РИА Новости жительница Одессы, пожелавшая остаться неназванной.
"Главного виновника этой трагедии (поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая – ред.), это Парубий, его уже нет, они (организаторы поджога - ред.) сами начинают подчищать свои хвосты", - сказала собеседница агентства.
Причастных к поджогу Дома профсоюзов могут ликвидировать, считают в Одессе
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе
