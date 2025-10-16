Причастных к поджогу Дома профсоюзов могут ликвидировать, считают в Одессе

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Многих организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, где в мае 2014 года погибли почти 50 человек, могут ликвидировать до начала расследования обстоятельств трагедии, предположила в беседе с РИА Новости жительница Одессы.

"Я так думаю, что когда придет время и можно будет по закону все это расследовать, то многих исполнителей уже не будет в живых", - сказала собеседница агентства.