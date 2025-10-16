МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Многих организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, где в мае 2014 года погибли почти 50 человек, могут ликвидировать до начала расследования обстоятельств трагедии, предположила в беседе с РИА Новости жительница Одессы.
Она также считает, что причастный к сожжению людей в Одессе экс-секретарь СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, ликвидированный в августе во Львове, являлся одним из исполнителей трагедии 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе.
"Я так думаю, что когда придет время и можно будет по закону все это расследовать, то многих исполнителей уже не будет в живых", - сказала собеседница агентства.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Позднее глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщал, что мужчина, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявлял, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет 2 сентября сообщал, что дело против подозреваемого в ликвидации Парубия может быть переквалифицировано на статью, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
