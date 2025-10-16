Рейтинг@Mail.ru
Одесситы готовы к борьбе с киевским режимом, рассказала жительница
03:33 16.10.2025 (обновлено: 11:02 16.10.2025)
Одесситы готовы к борьбе с киевским режимом, рассказала жительница
Одесситы готовы к борьбе с киевским режимом, рассказала жительница
Одесситы готовы к борьбе с киевским режимом, рассказала жительница

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Коренные одесситы готовы бороться с националистически настроенным киевским режимом, но их пока некому организовать, рассказала РИА Новости жительница Одессы, пожелавшая сохранить анонимность.
Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует", — сказала собеседница агентства.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Зеленский создаст в Одессе военную администрацию
14 октября, 22:47
 
