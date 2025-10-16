https://ria.ru/20251016/obyski-2048681161.html
В администрации Калининграда проходят обыски
В администрации Калининграда проходят обыски - РИА Новости, 16.10.2025
В администрации Калининграда проходят обыски
РИА Новости РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:31:00+03:00
2025-10-16T17:31:00+03:00
2025-10-16T17:35:00+03:00
калининград
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048187570.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Калининград, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В администрации Калининграда проходят обыски
Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски в здании администрации Калининграда