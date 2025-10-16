НПО пытаются разрушить связи между странами СНГ, заявил Бортников

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европейские неправительственные организации (НПО) взяли на себя работу по разрушению связей между странами СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

По его словам, для обхода существующих в странах СНГ норм, регулирующих деятельность иностранного некоммерческого сектора и СМИ, часть западных программ мимикрирует под бизнес-проекты. "Местные НКО и активисты получают от своих зарубежных кураторов программные и технические средства для маскировки каналов координации и финансирования деструктивной деятельности", - добавил Бортников.