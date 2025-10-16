Рейтинг@Mail.ru
НПО пытаются разрушить связи между странами СНГ, заявил Бортников
09:22 16.10.2025
НПО пытаются разрушить связи между странами СНГ, заявил Бортников
НПО пытаются разрушить связи между странами СНГ, заявил Бортников
2025-10-16T09:22:00+03:00
2025-10-16T09:22:00+03:00
НПО пытаются разрушить связи между странами СНГ, заявил Бортников

Бортников: европейские НПО работают над разрушением связей между странами СНГ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европейские неправительственные организации (НПО) взяли на себя работу по разрушению связей между странами СНГ, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"В политической сфере на разрушение традиционных связей на пространстве СНГ активно работают подконтрольные спецслужбам Запада иностранные и международные неправительственные организации. С момента реорганизации профильного направления в госдепартаменте США фиксируем возросшую активность британских, французских, немецких, польских и других европейских НПО, которые замыкают на себя бывших получателей американских грантов", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
По его словам, для обхода существующих в странах СНГ норм, регулирующих деятельность иностранного некоммерческого сектора и СМИ, часть западных программ мимикрирует под бизнес-проекты. "Местные НКО и активисты получают от своих зарубежных кураторов программные и технические средства для маскировки каналов координации и финансирования деструктивной деятельности", - добавил Бортников.
