14:59 16.10.2025
Россия занимает 17 процентов мирового рынка энергоресурсов, заявил Новак

Новак: Россия является мировым лидером, поставляя около 17% рынка энергоресурсов

На пленарном заседании "Создавая энергетику будущего вместе" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия является мировым лидером и поставляет около 17% мирового рынка энергоресурсов, в том числе нефть, нефтепродукты, газ и уголь, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия является мировым лидером, мы сегодня поставляем на мировые энергетические рынки около 17% всего мирового рынка энергетических ресурсов. Это и нефть, нефтепродукты, и газ, газ природный трубопроводный... это и уголь, который востребован несмотря на все, казалось бы пессимистические ноты", - сказал он, выступая на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Выступление Владимира Путина на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"На десятилетия вперед". Путин рассказал о будущем мировой энергетики
ЭкономикаРоссияАлександр НовакРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
