Россия занимает 17 процентов мирового рынка энергоресурсов, заявил Новак

"Россия является мировым лидером, мы сегодня поставляем на мировые энергетические рынки около 17% всего мирового рынка энергетических ресурсов. Это и нефть, нефтепродукты, и газ, газ природный трубопроводный... это и уголь, который востребован несмотря на все, казалось бы пессимистические ноты", - сказал он, выступая на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".