Россия занимает 17 процентов мирового рынка энергоресурсов, заявил Новак
Россия занимает 17 процентов мирового рынка энергоресурсов, заявил Новак
Россия занимает 17 процентов мирового рынка энергоресурсов, заявил Новак
Россия является мировым лидером и поставляет около 17% мирового рынка энергоресурсов, в том числе нефть, нефтепродукты, газ и уголь, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 16.10.2025
экономика
россия
александр новак
российская энергетическая неделя — 2025
россия
Россия занимает 17 процентов мирового рынка энергоресурсов, заявил Новак
Новак: Россия является мировым лидером, поставляя около 17% рынка энергоресурсов