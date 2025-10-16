Николаев: реализация Энергостратегии России невозможна без участия регионов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Реализация Энергостратегии России невозможна без поддержки со стороны регионов, такое мнение высказал глава Республики Саха (Якутия), руководитель комиссии Госсовета по энергетике Айсен Николаев в ходе Российской энергетической недели.

"Такой глобальный документ как Энергостратегия страны до 2050 года не может быть реализован без активного участия регионов совместно с федеральными органами власти", - сказал Николаев, выступая на сессии "Энерготактика: от стратегии – к плану действий".

Он напомнил, что реализация генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, предусматривающей строительство до 2042 года 88 гигаватт генерирующих объектов, потребует привлечения более 40 триллионов рублей инвестиций.

Поддержка от регионов в достижении целей Энергостратегии, по мнению главы Якутии, должна быть комплексной и включать в себя ряд ключевых направлений. Это, в том числе, нормативно-правовая и организационная поддержка.

"Первое, это, конечно, нормативно-правовая и организационная поддержка. Разработка региональных энергетических программ должна вестись более активно сегодня и, конечно, с более активной ролью министерства энергетики страны. И вот как раз согласование интересов регионов через их региональные энергетические стратегии, которые вписываются в общую стратегию страны, это крайне важный вопрос. Регионы обязаны сейчас разрабатывать и реализовывать собственные стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Без этого мы точно никуда не уйдем", - указал Николаев.

Среди мер финансовой и инвестиционной поддержки он выделил стимулирование через налоговую политику, развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и тарифное регулирование.

"Регионы, конечно, могут участвовать, в том числе, и в финансовой, инвестиционной поддержке через налоговую поддержку, различные региональные налоги снижать. В целом налоговые льготы давать, вкладывать средства напрямую во внедрение энергоэффективных технологий, в производство или поддержку предприятий, которые реализуют новые проекты по производству энергоэффективной аппаратуры и вообще аппаратуры и оборудования для энергетики", - сказал глава республики.

Касаясь регулирования теплоэнергетики через тарифы, Николаев отметил важность достижения баланса интересов между потребителями и поставщиками ресурсов.

"Теплоснабжение является ключевым элементом инфраструктуры, которая обеспечивает комфорт, безопасность жизни людей. И эффективное управление тарифами на теплоэнергию позволяет как раз устанавливать и поддерживать баланс между потребителями и ресурсниками. Но здесь это очень тонкая история, потому что, если мы увлечемся поддерживанием тарифов для населения, для потребителей на низком уровне, то мы, конечно же, попадаем в вопросы компенсации межтарифной разницы", - пояснил Николаев.

Он добавил, что значимым вкладом регионов в реализацию Энергостратегии России должно стать развитие энергетической инфраструктуры, создание индустриальных парков и технопарков для производств с "зеленой" энергетикой и энергоэффективным оборудованием.