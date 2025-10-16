Рейтинг@Mail.ru
Николаев: реализация Энергостратегии России невозможна без участия регионов
Республика Саха (Якутия)
 
15:59 16.10.2025
Николаев: реализация Энергостратегии России невозможна без участия регионов
Николаев: реализация Энергостратегии России невозможна без участия регионов - РИА Новости, 16.10.2025
Николаев: реализация Энергостратегии России невозможна без участия регионов
Реализация Энергостратегии России невозможна без поддержки со стороны регионов, такое мнение высказал глава Республики Саха (Якутия), руководитель комиссии... РИА Новости, 16.10.2025
айсен николаев, республика саха (якутия), энергетика
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Энергетика
Николаев: реализация Энергостратегии России невозможна без участия регионов

Глава Якутии Николаев: Регионы должны поддержать реализацию Энергостратегии

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Реализация Энергостратегии России невозможна без поддержки со стороны регионов, такое мнение высказал глава Республики Саха (Якутия), руководитель комиссии Госсовета по энергетике Айсен Николаев в ходе Российской энергетической недели.
"Такой глобальный документ как Энергостратегия страны до 2050 года не может быть реализован без активного участия регионов совместно с федеральными органами власти", - сказал Николаев, выступая на сессии "Энерготактика: от стратегии – к плану действий".
Он напомнил, что реализация генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, предусматривающей строительство до 2042 года 88 гигаватт генерирующих объектов, потребует привлечения более 40 триллионов рублей инвестиций.
Поддержка от регионов в достижении целей Энергостратегии, по мнению главы Якутии, должна быть комплексной и включать в себя ряд ключевых направлений. Это, в том числе, нормативно-правовая и организационная поддержка.
"Первое, это, конечно, нормативно-правовая и организационная поддержка. Разработка региональных энергетических программ должна вестись более активно сегодня и, конечно, с более активной ролью министерства энергетики страны. И вот как раз согласование интересов регионов через их региональные энергетические стратегии, которые вписываются в общую стратегию страны, это крайне важный вопрос. Регионы обязаны сейчас разрабатывать и реализовывать собственные стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Без этого мы точно никуда не уйдем", - указал Николаев.
Среди мер финансовой и инвестиционной поддержки он выделил стимулирование через налоговую политику, развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) и тарифное регулирование.
"Регионы, конечно, могут участвовать, в том числе, и в финансовой, инвестиционной поддержке через налоговую поддержку, различные региональные налоги снижать. В целом налоговые льготы давать, вкладывать средства напрямую во внедрение энергоэффективных технологий, в производство или поддержку предприятий, которые реализуют новые проекты по производству энергоэффективной аппаратуры и вообще аппаратуры и оборудования для энергетики", - сказал глава республики.
Касаясь регулирования теплоэнергетики через тарифы, Николаев отметил важность достижения баланса интересов между потребителями и поставщиками ресурсов.
"Теплоснабжение является ключевым элементом инфраструктуры, которая обеспечивает комфорт, безопасность жизни людей. И эффективное управление тарифами на теплоэнергию позволяет как раз устанавливать и поддерживать баланс между потребителями и ресурсниками. Но здесь это очень тонкая история, потому что, если мы увлечемся поддерживанием тарифов для населения, для потребителей на низком уровне, то мы, конечно же, попадаем в вопросы компенсации межтарифной разницы", - пояснил Николаев.
Он добавил, что значимым вкладом регионов в реализацию Энергостратегии России должно стать развитие энергетической инфраструктуры, создание индустриальных парков и технопарков для производств с "зеленой" энергетикой и энергоэффективным оборудованием.
Среди других значимых направлений Николаев назвал внедрение цифровых технологий, включая искусственный интеллект, а также развитие региональной научной базы и подготовку высококвалифицированных кадров.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Николаев: газификация – одно из главных направлений развития Якутии
14:29
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Энергетика
 
 
