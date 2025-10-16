Рейтинг@Mail.ru
15:20 16.10.2025
экономика
александр дюков
газпром
газпром нефть
российская энергетическая неделя — 2025
экономика, александр дюков, газпром, газпром нефть, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Александр Дюков, Газпром, Газпром нефть, Российская энергетическая неделя — 2025
Мировой спрос на нефть продолжит расти и после 2030 года, заявил Дюков

Глава "Газпром нефти" Дюков: мировой спрос на нефть будет расти и после 2030 г

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мировой спрос на нефть будет расти и за горизонтом 2030 года, это консолидированное мнение нефтяной отрасли, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков во время пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели.
"Если говорить о мировом рынке нефти, то мы видим, что спрос на нефть растет, он продолжит расти и за горизонтом 2030 года, и об этом сегодня сказал президент. Это консолидированное мнение отраслевого сообщества", – сказал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Выступление Владимира Путина на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"На десятилетия вперед". Путин рассказал о будущем мировой энергетики
14:21
 
ЭкономикаАлександр ДюковГазпромГазпром нефтьРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала