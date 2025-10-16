https://ria.ru/20251016/neft-2048471912.html
"Так не работает": Вашингтон опять поставили перед фактом
"Так не работает": Вашингтон опять поставили перед фактом - РИА Новости, 16.10.2025
"Так не работает": Вашингтон опять поставили перед фактом
Несмотря на давление США, Индия продолжает импорт российской нефти. Более того, в ближайшие месяцы Нью-Дели нарастит закупки. Вдобавок местные НПЗ вновь платят...
Орлов: происхождение нефти в продуктах переработки отследить невозможно
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несмотря на давление США, Индия продолжает импорт российской нефти. Более того, в ближайшие месяцы Нью-Дели нарастит закупки. Вдобавок местные НПЗ вновь платят в юанях. Какие преимущества дают такие расчеты и есть ли риск того, что второй крупнейший торговый партнер переориентируется на Африку и Ближний Восток, — в материале РИА Новости.
На российские поставки в индийском нефтяном импорте сейчас приходится 30-45%. В 2021 году было не более трех. Это сильно беспокоит Запад, всячески старающийся лишить Москву доходов. Еще в августе Дональд Трамп поднял торговые пошлины для Индии до 50%, чтобы вынудить отказаться от сотрудничества с Россией.
Однако у него ничего не получилось. По данным Kpler, третьему в мире потребителю Москва в сентябре поставляла
1,61 миллиона баррелей в день, а месяцем ранее — 1,72. Меньше на 16%, чем год назад, но все равно Россия остается ключевым продавцом.
И индийские НПЗ, как отмечает Bloomberg, скоро нарастят закупки: скидки в таком случае увеличатся.
По оценкам Kpler, октябрьский показатель достигнет 1,7 миллиона
баррелей в день — на шесть процентов больше, чем в сентябре. По сведениям платформы сырьевой аналитики, скидки на Urals (а это более 50% продаж) с отгрузкой в ноябре — 2-2,5 доллара за баррель к эталонной Brent.
«
"При этом разница с Dubai — ближневосточным эталонным сортом, ценовым ориентиром для рынка АТР — и Urals остается стабильно значимой: от 12 долларов в январе (82/70) до 14 в июне (72/58). Причем с Индией итоговая цена не фиксирована и определяется в том числе стоимостью фрахта, страхования и другими факторами", — указывает Андрей Орлов, младший партнер консалтинговой компании Triada Partners.
А переговоры с Вашингтоном затягиваются. В Нью-Дели, в общем-то, готовы закупать больше американских энергоносителей. Кроме того, неофициально Индия озвучила: откажемся от российской нефти, но только если получим разрешение на иранскую и венесуэльскую. Впрочем, перспективы здесь сомнительные.
«
"Очевидно, что торговать с двумя странами, на которые наложены жесткие санкции, никогда не позволят. Сами США нарастить экспорт быстро не смогут, так как для этого нужны серьезные инвестиции", — отмечает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета "Высшая школа управления" Финансового университета.
Конечно, давление США играет определенную роль, но не решающую, уверены эксперты.
«
"Индия располагает значительными мощностями нефтепереработки: 277 миллионов тонн в 2024-м, в планах — 500. Российская нефть выступила значимым драйвером развития — ее происхождение в нефтепродуктах отследить невозможно, и Европа стала основным направлением индийского экспорта", — говорит Андрей Орлов.
Что касается Запада, глава МИД Субраманиам Джайшанкар ранее заявлял: можете просто ничего не покупать, если вас что-то не устраивает.
Тем временем, как утверждают источники Bloomberg, государственные переработчики Индии вступили в переговоры с национальными нефтяными компаниями Ближнего Востока и Африки о долгосрочных контрактах.
Однако риски переориентации торгового партнера Москвы аналитики считают незначительными.
Большинство индийских НПЗ заточены именно на российское сырье, напоминает Хачатурян. Чтобы увеличивать закупки у любого другого поставщика, потребуется достаточно дорогостоящая модернизация, которая нивелирует всю потенциальную выгоду, если таковую предложат конкуренты.
К тому же заместить 88 миллионов тонн (37% поставок в 2024-м) без значительного экономического ущерба невозможно.
«
Это вопрос политической выживаемости и баланса. Видя опыт Европы, Индия, скорее всего, постарается не переходить на энергоносители, так или иначе контролируемые Западом, полагает Алексей Пономарев, эксперт в области финансирования морских активов.
Разумеется, НПЗ стремятся к гибкости, балансируют между экономической выгодой, энергетической безопасностью и геополитическими рисками, диверсифицируя "нефтяной портфель". Однако центральным звеном в нем остается российское сырье.
Также, по данным Reuters, переработчики возобновили
расчеты с Москвой в юанях. Эксперты считают это логичным и взаимовыгодным шагом, направленным на снижение зависимости от доллара. Для России юани предпочтительнее, чем рупии — из-за их ограниченной конвертируемости.
Переход на китайскую валюту позволяет на одно звено сократить цепочку операций по конвертации, указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета.
Как добавляет Андрей Орлов, речь вдобавок идет о выстраивании параллельной системы национальных платежей, скрывающей реальную стоимость сделок от западных регуляторов, выводящую часть услуг — таких как фрахт, страхование и финансирование — из зоны долларового контроля, и таким образом обеспечивающей сделки между Индией и Россией на любых устраивающих стороны условиях.