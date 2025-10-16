https://ria.ru/20251016/nato-2048539369.html
НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи, заявил Бортников
НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи, заявил Бортников
НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи странам в модернизации армии, техническом оснащении спецслужб и правоохранительных органов, заявил... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:22:00+03:00
2025-10-16T09:22:00+03:00
2025-10-16T09:22:00+03:00
в мире
россия
самарканд
узбекистан
александр бортников
снг
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
https://ria.ru/20251016/bortnikov-2048534459.html
россия
самарканд
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, самарканд, узбекистан, александр бортников, снг, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Самарканд, Узбекистан, Александр Бортников, СНГ, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи, заявил Бортников
Бортников: НАТО расширяется под видом помощи странам СНГ в модернизации армии