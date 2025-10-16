Рейтинг@Mail.ru
НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи, заявил Бортников - РИА Новости, 16.10.2025
09:22 16.10.2025
НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи, заявил Бортников
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. НАТО расширяется на пространстве СНГ под видом помощи странам в модернизации армии, техническом оснащении спецслужб и правоохранительных органов, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Угрозы безопасности и стабильности государств СНГ имеют комплексный характер и целенаправленно подогреваются извне, сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
"Курс на расширение НАТО, прямым следствием которого стал украинский кризис, не заморожен. И продолжается в отношении других государств постсоветского пространства под видом различных проектов помощи в модернизации армии и военной инфраструктуры, техническом оснащении спецслужб и правоохранительных органов, подготовке специалистов", - отметил Бортников.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
НАТО стоит за дестабилизацией ситуации в мире, заявил Бортников
