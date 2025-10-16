https://ria.ru/20251016/nat-2048686050.html
Путин поздравил Национальную ассоциацию телерадиовещателей с 30-летием
Путин поздравил Национальную ассоциацию телерадиовещателей с 30-летием - РИА Новости, 16.10.2025
Путин поздравил Национальную ассоциацию телерадиовещателей с 30-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием Национальную ассоциацию телерадиовещателей (НАТ), отметив, что ассоциация объединила более трехсот... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:50:00+03:00
2025-10-16T17:50:00+03:00
2025-10-16T17:50:00+03:00
культура
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048659372.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил Национальную ассоциацию телерадиовещателей с 30-летием
Путин: Национальная ассоциация телерадиовещателей объединила более 300 компаний
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 30-летием Национальную ассоциацию телерадиовещателей (НАТ), отметив, что ассоциация объединила более трехсот федеральных и региональных компаний и частных вещателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой ‒ 30-летием создания Национальной ассоциации телерадиовещателей. За прошедшие годы ассоциация объединила более трёхсот федеральных и региональных компаний, зарекомендовала себя как ведущая организация, представляющая интересы как государственных, так и частных вещателей. Вы последовательно работаете над развитием отечественного медиарынка, активно участвуете в совершенствовании профильного законодательства, способствуете широкому внедрению в отрасль цифровых технологий. И конечно, важен ваш вклад в консолидацию профессионального сообщества, проведение конгрессов, форумов, обучающих программ, поддержку премий и фестивалей в сфере медиаиндустрии", - говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что НАТ продолжит успешно решать поставленные задачи, обеспечивать свою аудиторию качественным и доступным контентом, укреплять конструктивный диалог с органами государственной власти.