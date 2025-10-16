Путин поздравил Национальную ассоциацию телерадиовещателей с 30-летием

"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой ‒ 30-летием создания Национальной ассоциации телерадиовещателей. За прошедшие годы ассоциация объединила более трёхсот федеральных и региональных компаний, зарекомендовала себя как ведущая организация, представляющая интересы как государственных, так и частных вещателей. Вы последовательно работаете над развитием отечественного медиарынка, активно участвуете в совершенствовании профильного законодательства, способствуете широкому внедрению в отрасль цифровых технологий. И конечно, важен ваш вклад в консолидацию профессионального сообщества, проведение конгрессов, форумов, обучающих программ, поддержку премий и фестивалей в сфере медиаиндустрии", - говорится в поздравлении.