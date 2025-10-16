Трамп заявил о намерении ВСУ "перейти в наступление"

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление" и он собирается принять решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским.
"Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу", — заявил Трамп журналистам, комментируя предстоящую встречу с Зеленским.
В начале недели Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима говорил, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.