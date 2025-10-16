Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о намерении ВСУ "перейти в наступление" - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 16.10.2025 (обновлено: 12:09 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/nastuplenie-2048508860.html
Трамп заявил о намерении ВСУ "перейти в наступление"
Трамп заявил о намерении ВСУ "перейти в наступление" - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп заявил о намерении ВСУ "перейти в наступление"
Президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление" и он собирается принять решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T00:39:00+03:00
2025-10-16T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048574671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d5340746a370d0fb46d9e5c8e43b9ab.jpg
https://ria.ru/20251015/tramp-2048501035.html
https://ria.ru/20251015/lavrov-2048465413.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048574671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8df15cb3f61334112a94b53e9defc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Трамп заявил о намерении ВСУ "перейти в наступление"

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. 15 октября 2025
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. 15 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление" и он собирается принять решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским.
«
"Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу", — заявил Трамп журналистам, комментируя предстоящую встречу с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Трамп высказался о причинах, мешающих урегулированию на Украине
дополняется ...
В начале недели Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима говорил, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия ждет реакции США на итоги переговоров на Аляске, заявил Лавров
Вчера, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала