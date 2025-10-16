"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа ряда критически важных объектов "Нафтогаз Украины" приостановлена после взрывов в нескольких регионах страны, сообщал глава компании Сергей Корецкий.

По его словам, в ночь на четверг газовая инфраструктура компании подверглась массированной атаке.

"Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий", - написал Корецкий на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Он также пожаловался, что из-за повреждений объемы добычи собственного газа снижаются и компания вынуждена импортировать газ.

Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября сообщал, что украинские власти планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.