"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов
"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов - РИА Новости, 16.10.2025
"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов
Работа ряда критически важных объектов "Нафтогаз Украины" приостановлена после взрывов в нескольких регионах страны, сообщал глава компании Сергей Корецкий. РИА Новости, 16.10.2025
"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов
"Нафтогаз Украины" приостановил работу нескольких важных объектов после взрывов
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа ряда критически важных объектов "Нафтогаз Украины" приостановлена после взрывов в нескольких регионах страны, сообщал глава компании Сергей Корецкий.
По его словам, в ночь на четверг газовая инфраструктура компании подверглась массированной атаке.
"Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий", - написал Корецкий на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
Он также пожаловался, что из-за повреждений объемы добычи собственного газа снижаются и компания вынуждена импортировать газ.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября сообщал, что украинские власти планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* запрещена в РФ как экстремистская