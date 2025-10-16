Рейтинг@Mail.ru
"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/naftogaz-2048567373.html
"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов
"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов - РИА Новости, 16.10.2025
"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов
Работа ряда критически важных объектов "Нафтогаз Украины" приостановлена после взрывов в нескольких регионах страны, сообщал глава компании Сергей Корецкий. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:45:00+03:00
2025-10-16T11:45:00+03:00
в мире
россия
нафтогаз украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151550/94/1515509410_0:208:2101:1389_1920x0_80_0_0_e6206270a1857a4f94aa225bc85711b2.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048450133.html
https://ria.ru/20251015/ukraina-2048464836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151550/94/1515509410_32:0:1884:1389_1920x0_80_0_0_8950db1f5cb012750e694cd43e63487f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нафтогаз украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Нафтогаз Украины, Вооруженные силы Украины
"Нафтогаз Украины" остановил работу нескольких критически важных объектов

"Нафтогаз Украины" приостановил работу нескольких важных объектов после взрывов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины"
Вывеска НАК Нафтогаз Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вывеска НАК "Нафтогаз Украины". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа ряда критически важных объектов "Нафтогаз Украины" приостановлена после взрывов в нескольких регионах страны, сообщал глава компании Сергей Корецкий.
По его словам, в ночь на четверг газовая инфраструктура компании подверглась массированной атаке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Испытал новую модель". Зачем Зеленский решил ударить по городам Украины
08:00
"Есть попадание и разрушение сразу в нескольких областях. Работа ряда критически важных объектов остановлена. Наши специалисты немедленно приступают к ликвидации последствий", - написал Корецкий на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он также пожаловался, что из-за повреждений объемы добычи собственного газа снижаются и компания вынуждена импортировать газ.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября сообщал, что украинские власти планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* запрещена в РФ как экстремистская
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине
Вчера, 18:50
 
В миреРоссияНафтогаз УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала