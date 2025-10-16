Собственников жилья предупредили о двойных начислениях за ЖКУ

“Это приводит к тому, что собственники получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса”, — говорит Осянин.

Некоторые УК искусственно разделяют единую услугу на компоненты, а затем вписывают ее в общие расходы и одновременно отдельной строкой. Иногда в квитанцию входят несуществующие услуги. Бывают и технические ошибки при начислении.

Чтобы не переплачивать, эксперт советует тщательно проверять каждый пункт в платежке, сравнивать начисления с предыдущими периодами, обращаться только к официальным платформам и вовремя требовать у УК пересчета ошибок. Если это не помогает, нужно направить обращение в жилинспекцию или прокуратуру.