16:05 16.10.2025
МВФ призвал страны не следовать примеру США, вводя пошлины
Международный валютный фонд (МВФ) призывает своих членов не следовать примеру США, вводя импортные пошлины, поскольку это может навредить им самим, заявила... РИА Новости, 16.10.2025
в мире, вашингтон (штат), сша, китай, кристалина георгиева, мвф, всемирный банк
В мире, Вашингтон (штат), США, Китай, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) призывает своих членов не следовать примеру США, вводя импортные пошлины, поскольку это может навредить им самим, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Крупнейшая экономика мира предпочла использовать пошлины в качестве инструмента в торговле с партнерами. Интересный факт в том, что остальной мир пока не последовал за ней… И мы призываем страны поступать так же", - сообщила она журналистам на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
По мнению Георгиевой, повышение пошлин может "плохо сработать" для самих стран, которые идут на подобные шаги.
"Если только вы не являетесь очень большой и относительно закрытой экономикой", - добавила она и указала на Китай, который отвечает на действия Вашингтона.
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава МВФ Георгиева планирует посетить Украину, сообщили Bloomberg
В миреВашингтон (штат)СШАКитайКристалина ГеоргиеваМВФВсемирный банк
 
 
