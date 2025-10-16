https://ria.ru/20251016/mvf-2048651954.html
МВФ призвал страны не следовать примеру США, вводя пошлины
МВФ призвал страны не следовать примеру США, вводя пошлины - РИА Новости, 16.10.2025
МВФ призвал страны не следовать примеру США, вводя пошлины
Международный валютный фонд (МВФ) призывает своих членов не следовать примеру США, вводя импортные пошлины, поскольку это может навредить им самим, заявила... РИА Новости, 16.10.2025
В мире, Вашингтон (штат), США, Китай, Кристалина Георгиева, МВФ, Всемирный банк
МВФ призвал страны не следовать примеру США, вводя пошлины
МВФ предупредил страны о вреде от импортных пошлин